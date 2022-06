7 salas pequenas e especialmente inspiradoras

Quanto mais inspirações, melhor. Nós, do homify, sabemos o quanto é agradável navegar por boas ideias e encontrar soluções que deixem o lar de nossos leitores ainda mais agradável. Seja por pequenos detalhes que podem ser adicionados, cores que trazem novos significados ou a reforma total do lar, navegando conosco você sempre terá à disposição as inspirações dos melhores profissionais do mundo.

Hoje, nossas inspirações serão exploradas em diferentes salas de estar e jantar que trazem decorações incríveis e fáceis de serem utilizadas em sua casa. Detalhes com estampas, organização dos móveis e iluminação são apenas alguns dos pontos que você poderá observar nas imagens abaixo e que, sem dúvidas, farão do seu lar um lugar ainda mais incrível.

Siga conosco, aproveite e inspire-se!