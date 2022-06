30 salas de estar modernas e fantásticas!

O estilo moderno tem imensas ideias para a sala de estar. Este é mesmo um dos cômodos mais trabalhados pelo conceito. Mas filosofia desta tendência não distorce completamente um dos nossos ambientes favoritos, e não lhes tira a sua essência de conforto! As alterações dizem respeito, principalmente, aos itens individuais de mobiliário que devem manter um caráter personalizado. O desafio e a competição entre arquitetos e designers não se disputam apenas em cozinhas ou banheiros, mesmo que muitas vezes nos deixam deslumbrar com tamanha maestria em projetos e desenhos!

A mistura de formas e cores permanece forte também na sala de estar, voltando-se para os elementos essenciais, tais como sofás, mesas e estantes. Como uma metamorfose lenta, o sofá toma a forma, ou melhor o tamanho, de uma cama para um descanso que será a inveja do nosso quarto. A mesa central prepara-se para roubar o lanche quente na cozinha, porque comer em frente à TV, digamos, que é um prazer quase pecaminoso. A parede talhada à medida, por sua vez, acomoda alguns equipamentos de multimédia, e com as suas muitas prateleiras acolhe também livros, se for um leitor assíduo e objetos decorativos.

Hoje vamos mostrar-lhe trinta salas que podem te iluminar e, assim renovar o seu espaço com o estilo moderno! Vamos lá!