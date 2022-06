Pré-fabricada e quentinha, casa de madeira enfrenta o frio da serra

Existem muitas pessoas que estão redescobrindo os prazeres da vida em contato com a natureza e, portanto, longe da agitação e do estresse dos centros urbanos. Além de refúgios cercados de verde, estas pessoas buscam também casas menores e compactas, as Tiny Houses, termo original em inglês, que demandam menos material, consomem menos energia e reaproveitam recursos naturais, como energia solar e águas da chuva. A sustentabilidade é uma das principais características destas casinhas, na maioria pré-fabricadas e construídas com materiais certificados e de baixo impacto ambiental.

Em Guararema, interior de São Paulo, encontramos uma destas casinhas super compactas e sustentáveis, localizada no alto da serra, com vista espetacular para o Vale da serra do Itapeti, uma paisagem natural ainda intacta e com ares selvagem. Em busca desta atmosfera bucólica, um casal encomendou uma casa de 65 m², para residir e também receber amigos e familiares. O projeto, de autoria dos arquitetos André Eisenlohr e Estevão Menegaz, do estúdio Cabana Arquitetos, empregou o sistema construtivo woodframe (construção seca), com vedação em madeira de pínus, buscando a integração com a paisagem natural e minimizar o impacto ambiental da construção, que além do uso da madeira, conta ainda com coleta de resíduos e reaproveitamento de águas da chuva.

Quer conhecer melhor esta casinha rústica sustentável e adorável? Então confira a seguir mais detalhes e imagens deste projeto compacto encantador, que valoriza a relação harmoniosa com a natureza e as vistas incríveis da paisagem natural.