Casa velha e escura passou por uma reforma impressionante!

Com luz, tudo melhora. A renovação da cozinha teve como principal passo o planejamento cuidadoso do espaço para que o aproveitamento fosse o melhor possível. O balcão na cor branca e o armário de tom escuro contrastam com beleza e deixam o visual do espaço moderno e impecável. A presença do piso laminado com textura de madeira traz o complemento perfeito ao novo e inspirador espaço.