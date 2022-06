Enfeites de Natal alternativos

Para a segunda árvore de Natal alternativa, encontramos um objeto confeccionado a partir de tiras de madeira de demolição apoiadas entre si. Cada uma das tiras segue um tamanho diferente. O que, no fim das contas, possibilita este movimento crescente, fazendo um formato de pinheiro devido as extremidades que seguem em tamanhos diferentes. Esta árvore de madeira foi decorada com pequenos castiçais. A presença das velas traz um clima confortável e de tranquilidade no ambiente. Além disso, a peça funciona como um ponto de iluminação indireta no ambiente. No entanto, é importante certificar que as tiras estão bem presas e que não se tenha crianças pequenas por perto.