Simplicidade e elegância: o apê ideal!

Numa sala integrada com cozinha e jantar, o espaço ganha muito mais amplitude. É o caso deste apartamento cheio de luz, com piso de madeira claro, sofá cinza e a presença marcante do creme e do branco formando uma paleta de cores bem suave e repleta de boas energias. Podemos notar ainda na sala as mesinhas de desenho simples, formas bem modernas com uma tonalidade mais marcante, quebrando a paleta de formas instaurada.