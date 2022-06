Casa IPE: minimalismo e natureza!

Casa IPE foi projetada para pessoas que amam cães e natureza assim, de acordo com seu raciocínio, exigem grandes espaços exteriores e interiores para um melhor desenvolvimento.

Assim, o terreno de 321 metros quadrados possui 12 metros de largura e 18 metros de profundidade, que utilizaram para desenvolver um projeto dividido entre uma metade que aborda a construção e a outra metade que abriga o jardim, os quais se complementam em detalhes significativos que convidam os habitantes para desfrutar de ambos.

Como mostrado na imagem, desde a fachada vemos uma geometria plana e linhas puras que atendem as complexidades óbvias como o desnível de mais de um metro na frente, usado para construir um semi-sótão coberto com malha industrial para torná-lo quase invisível e aproveitar a cobertura resultante em um grande terraço coberto que coroa o jardim e complementa a área social no interior.

Ficou surpreso com a forma com que o projeto resolveu o problema do desnível? Confira este outro projeto que lida com uma ladeira íngreme.