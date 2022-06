Casa com decoração adorável

O estilo shabby chic é pouco difundido no Brasil, mas nada impede o seu uso e sua combinação com outros estilos. Este estilo é uma combinação do estilo rústico e do clássico, com móveis de madeira ou de ferro patinados, com aspecto de desgastados, com toques de cores e tecidos estampados e acessórios simples, que agregam aconchego e refinamento ao ambiente. No lado oposto do hall de entrada, a parede revestida de papel de parede, a cômoda de madeira, as luminárias de ferro, os suportes de velas em cerâmica e a tela colorida incrementam a decoração refinada do ambiente.