Bauhaus e prateleiras inovadoras

A Staatliches-Bauhaus foi uma escola de arquitetura e artes decorativas, fundada em 1919 por Walter Gropius, em Weimar, na Alemanha, e fechada por Adolf Hitler, em 1933. Apesar de ter encerrado suas atividades, a escola foi a mais influente no século XX e lançou tendência na maneira de criar designs de materiais, principalmente por buscar uma linguagem visual funcionalista, despojada de ornamentos, em relação direta com a estética industrial e alinhada com vanguardas artísticas, como o Cubismo e o Abstracionismo.

A essência das propostas estava em pensar o design de forma teoricamente autoconsciente com o intuito de incentivar as relações entre os artistas modernos, os artesãos qualificados e a indústria. Além disso, a partir dos estudos dessa escola foi que a arquitetura, as artes plásticas e o design foram concebidos de forma projetista levando em consideração todas as esferas humanas: sociais, culturais, antropológicas e estéticas. Assim, levando em conta a interação do objeto com seu usuário. Ao priorizar a aplicabilidade do objeto com produção em massa de baixo custo mantendo o padrão de qualidade e princípios criativos, a Bauhaus tornou-se um conceito.

Esse tipo de vertente tem aplicabilidade em diversos objetos, construções ou composições e nesse livro de ideias apresentamos tipos de prateleiras que segue essa tendência inovadora para decorar a sua casa.