Atrás dessa fachada moderna se esconde um verdadeiro paraíso mineiro

A proposta, em seguida, começa com a compreensão da situação do terreno – a sua forma e principalmente a sua geografia, com uma inclinação extremamente íngreme. A partir daí é possível criar as melhores condições para a habitação e pode tirar proveito não só essa condição irregular, mas também todos os benefícios dessa espetacular paisagem. Uma plataforma serve como uma base para suportar de habitação e também é uma ótima solução para criar um lindo terraço.