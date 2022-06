Como não errar na hora de decorar

Aprender a evitar erros na decoração pode te levar para um caminho novo e seguro na hora de pensar sobre o décor do seu novo cômodo. O processo de decorar exige alguns conhecimentos básicos. O fato da pessoa em questão ter afinidade com arte ou arquitetura não exclui o fato de que alguns lembretes básicos e simples fazem toda a diferença na hora de ter uma composição geral. Alguns detalhes para atingir uma harmonia visual no cômodo podem dar um ganho extra. Claro que o bom senso também não pode ser deixado de lado.

A decoração do interior é um conjunto de passos dentro um projeto de um lar. O layout, a seleção de materiais, paleta cromática, escolha de revestimentos e iluminação são pontos necessários para atingir uma decoração de sucesso. Por esta questão, é importante avaliar cada um destes fatores.

Com o sucesso do DIY – Do it yourself (ou em português, Faça você mesmo), é muito mais fácil achar soluções práticas e simples para que se possa deixar a casa muito mais interessante sem modificar tanto ou gastar muito dinheiro. Muitas dicas sobre como decorar ou ideias para possíveis mudanças não faltam, mas o que é que não se pode fazer? Aqui, você vai poder ficar por dentro deste assunto para evitar possíveis gafes na decoração do seu cômodo. Confira!