A mansão do verão perfeito

Neste ponto temos a visão a partir do living também integrado à cozinha e sala de jantar. Ali o aconchego é total com a organização do sofá em L , cercado por um grande gabinete na cor branca. A presença das cadeiras de madeira realça a presença do material presente no teto e paredes laterais. O toque com azulejos na cor azul traz alegria e vibração ao cenário. Ao fundo, o campo visual abrange as palmeiras à beira-mar.