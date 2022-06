Homify 360°: Uma herança moderna em Jurerê Internacional

No pavimento térreo, o projeto privilegiou a integração entre os principais ambientes: living room, sala de jantar, home- theater e cozinha. Além disto, o projeto de interiores valoriza a produção nacional, com diversas peças de designers brasileiros, como a poltrona Mole, de Sérgio Rodrigues, as poltronas Paulistano, de Paulo Mendes da Rocha, a mesa de centro Água, de Domingos Tótora, e a mesa de jantar Bank, as cadeiras com braços Bossa, o cabideiro For e o banco Blade, de Jader Almeida.