Casa brasileira une estilos clássico e moderno e o resultado é surpreendente

Os tons neutros da bancada e do piso deixam espaço para os revestimentos nos diferentes tons de laranja. A cozinha podia ter uma decoração clássica com o uso de eletrodomésticos em inox como ponto de luz, mas a arquiteta optou por dar vida e alegria com os ladrilhos nas paredes e as portas dos armários localizados na parte de cima.

11 ideias de revestimento para as paredes de sua cozinha