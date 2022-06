Estruturas arquitetônicas temporárias

Uma das nossas maiores preocupações é a ideia da finitude. O amadurecimento da nossa consciência coincide com a descoberta dolorida desta finitude inevitável. O tempo é um elemento essencial em nossas vidas. Algumas de nossas necessidades são tão duradouras quanto uma vida inteira, porém, inúmeras necessidades humanas são passageiras e demandam apenas estruturas temporárias ou flexíveis o bastante para permitirem transformações e adaptações a um custo e esforço viáveis, ao invés de estruturas dispendiosas e impactantes no meio ambiente.

Esta tomada de consciência vai além da preocupação com a sustentabilidade e da redução do desperdício e da geração de resíduos. Na arquitetura e no design, conforme os edifícios e objetos nos ensinam, o tempo também é o elemento essencial. Cada dia cresce o números de arquitetos e clientes cientes da necessidade de projetar e construir estruturas voltadas às reais necessidades humanas no transcorrer do tempo e de reduzir o impacto ambiental de suas ções.

Confira neste artigo algumas ideias criativas e inspiradoras de estruturas efêmeras que atendem a diversas necessidades humanas com eficiência, flexibilidade e com o mínimo de impacto no meio ambiente.