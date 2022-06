Os espaços integrados são um exemplo de como as mudanças sociais acompanhadas das evoluções técnicas impactam diretamente os espaços habitáveis e, portanto, nossa percepção espacial. Antigamente, a residência era formada por espaços compartimentados com usos específicos. No entanto, o mundo moderno inaugurou novos modos de produção e de vida. Hoje em dia, os espaços integrados e contínuos já são uma prática incorporada à cultura arquitetônica e ao imaginário popular. Esta solução gera espaços mais amplos e contribuem para o melhor aproveitamento da iluminação e ventilação natural, por conta da eliminação de barreiras opacas, resultando em ambientes mais confortáveis e convidativos.

Confira esta seleção especial de 10 espaços integrados fabulosos, que combinam espacialidade e decoração contemporâneas, criando ambientes agradáveis e sofisticados.