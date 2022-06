Esta casa tem 6 boas dicas para redecorar a sua sem quebra-quebra

No quarto, percebemos, mais uma vez, o incrível talento dos profissionais para a decoração. Os papeis de parede adicionados trazem elegância e composição com temas clássicos, relembrando inspirações na década de 50 e 60. Os detalhes com as molduras e a penteadeira elegante, complementam um espaço singular no ambiente. A iluminação bem distribuída e suavizada contribuiu muito bem para que o espaço ficasse simplesmente perfeito.