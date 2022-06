Antes e depois: Do terreno ocioso ao terraço cheio de charme

Feitos todos os cálculos, lançou à colocação de uma plataforma de cimento na área junto à casa, que se estende até a lateral dela, unindo a varanda ali existente com o terraço ao fundo. Com isso, ganhou-se um grande espaço de convivência. A plataforma de cimento, por sua vez, foi coberta com tábuas de madeira maciça, mais resistente às intempéries. A madeira do terraço é exatamente a mesma que reveste as paredes da casa, o que confere uma homogeneidade à construção e dá uma sensação de amplitude.