19 pequenos jardins para te inspirar a renovar o seu!

Um antigo provérbio chinês diz: ’Se você quiser ser feliz um dia, fique bêbado; um mês, case-se; se você quer ser feliz sempre, faça um jardim. ’ E para completar essas palavras, acrescento que flores e plantas não só proporcionam alegria e felicidade, mas ajudam a acalmar e relaxar.

Jardinagem é uma habilidade e também um belo passatempo para você que gosta de plantas, flores e contato com a natureza. Uma atividade que relaxa a mente e também nos coloca em contato com nós mesmos. A mera contemplação de um belo jardim limpa e esclarece a nossa mente e nos coloca em melhor estado de espírito. Por isso, neste livro de idéias, apresentamos belos jardins que inspirarão você a melhorar o seu ou construir um do zero.

Independentemente do tamanho ou número de metros disponíveis, um espaço verde e acolhedor é sempre possível.