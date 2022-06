7 coisas que não podem faltar em um lar bem brasileiro

Se algo caracteriza as moradias são os diferentes estilos e formas de viver nelas. A casa torna-se um lar quando você a decora de acordo com o seu gosto e modo de viver, mas há certas coisas que, pelo menos, nos lares brasileiros não podem faltar ou que ao menos todo brasileiro sonha em ter.

Há certos costumes e modos de viver que vão além da idade e dos gostos pessoais e são repetidos praticamente em todas as residências. Se você também é adepto aos costumes do Brasil, venha com a gente!