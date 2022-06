Bauhaus: ideias que moldaram o mundo moderno

A Bauhaus foi fundada em 1919 na cidade de Weimar pelo arquiteto alemão Walter Gropius (1883-1969). O objetivo da escola era ambicioso: reimaginar o mundo material para refletir a unidade de todas as artes. Gropius desejava fundir as disciplinas de arquitetura, escultura e pintura em uma única expressão criativa, através do ofício. Na escola os alunos participavam de oficinas de metalurgia, marcenaria, tecelagem, cerâmica, tipografia e pintura de parede, com a finalidade de se capacitarem para produzir objetos úteis, bonitos e adequados aos novos tempos, no qual o funcionalismo era a única ordem válida.

A ascensão do nazismo culminou no fechamento da escola em 1933. Mas apesar de sua breve existência, suas ideias, mesmo após mais de 80 anos de sua extinção, continuam válidas para a arquitetura e o design contemporâneos. A escola revolucionou não apenas o ensino da arquitetura no século XX, mas também o modo de pensar, projetar e de produzir objetos. Grande parte do mundo construído em que vivemos e dos objetos que utilizamos, como veremos nas imagens a seguir, tiveram sua origem na Bauhaus.