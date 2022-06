Seis terraços deslumbrantes

Os terraços são espaços de convivência e lazer, localizados na cobertura, dotados de luz natural abundante e geralmente com vistas privilegiadas para o entorno. Os terraços se popularizaram com o advento da Arquitetura Moderna, já que o terraço jardim era um dos cinco princípios do novo estilo arquitetônico, difundido por Le Corbusier a partir da década de 1920. Estes espaços visavam a recuperar na cobertura o espaço perdido no nível térreo devido à implantação do edifício. Hoje, esta solução arquitetônica é amplamente empregada e, a fim de proporcionarem maior conforto e satisfação, estes ambientes ganharam mobiliários sofisticados, projeto paisagístico e outros elementos construtivos.

A seguir apresentamos algumas ideias inspiradoras de terraços jardins, que realçam as qualidades ambientais e visuais da edificação, quando devidamente projetados e integrados aos espaços internos, e as qualidades da paisagem natural ou urbana circundantes.