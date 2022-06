Gastronomia e lazer – composição da cozinha americana

A cozinha americana é um tipo de cozinha que compartilha o mesmo ambiente com a sala de jantar ou de estar, normalmente dividido apenas por um balcão ou mesa Ao otimizar os dois, aumenta-se a sensação de espaço, dando leveza, conforto e funcionalidade ao design. Conhecidas como cozinha integrada, cozinha compartilha ou ainda cozinha gourmet, são projetadas para facilitar a vida moderna e turbulenta de profissionais que trabalham fora e não têm muito tempo para cozinhar e comer. Além disso, trata-se de uma solução para apartamentos e casas com escassez de área já que os padrões de construções da atualidade se concentram em habitações cada vez menores.

Considerada um recurso da arquitetura moderna do início do século 20, esse elemento combina com inúmeros estilos de decoração e estética. O modelo de configuração dos cômodos traz praticidade mas também é uma excelente ideia para interagir com seus familiares e convidados enquanto prepara alimentos. Assim, o balcão ou mesa que separam os dois pode ser usado para refeições rápidas ou comunicação com quem esteja na sala, sendo de comum utilização dos dois ambientes.

Inclusive, como não existe separação entre sala e cozinha, os dois devem apresentar elementos que combinem entre si, desde cores e texturas até a mobília, para não haver conflito na decoração.