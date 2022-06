Como escolher o melhor tapete para cada ambiente

Colocar um tapete no quarto infantil é uma ótima forma de ser lúdico e ainda educativo com o acessório. Existem diversos tipos de tapete com brincadeiras interessantes para os pequenos, desde aqueles de EVA, aos de tecido comum. Para evitar alergias, não são recomendados tapetes com muitos pelos no quarto das crianças.

Este, é uma amarelinha, que além de decorar, ainda serve de diversão para a criança