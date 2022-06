Um chalé simplesmente incrível!

Log house é uma casa de madeira construída inteiramente com troncos de árvores, que não transformados em tábuas ou réguas de madeira e que portanto preservam seu aspecto original de tronco e uma aparência mais homogênea. As toras podem ser empregadas na construção de log tal como as árvores se apresentam ou podem ser moldadas em um processo que converte os troncos em peças homogêneas em aparência e tamanho. No Brasil, devido a razões culturais e desconhecimento de suas vantagens, apenas 15% das construções utilizam a madeira. Portanto, raramente encontramos em nosso país construção em estilo log house ou escandinavo. Esta técnica construtiva continua sendo bastante empregada em países como Noruega, Finlândia, Suécia, Rússia e em regiões onde há coníferas altas, como pinheiros e abetos, disponíveis em abundância.

A homify apresenta hoje uma log house simplesmente deslumbrante. A casa foi construída na Rússia e projetada pelo estúdio Royal Woods. Além do charme e das qualidades estéticas únicas da madeira, a casa também dispõe de ambientes acolhedores e cheios de personalidade.

Confira a seguir mais detalhes e imagens deste projeto incrível e um pouco mais desta técnica construtiva vernacular eficiente, durável e deslumbrante.