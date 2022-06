Escolha a cor certa para o seu quarto

Já em quartos pequenos, trabalhar com cores um pouco mais fortes nas paredes é uma aposta das mais acertadas. Como o espaço é menor, estes tons mais fortes não cansam tanto o olhar. Até por isso, é comum termos quartos menores com paredes nas cores azul ou verde, que são elementos relaxantes e que trazem tranquilidade ao ambiente. Neste projeto da arquiteta e designer de interiores Gislene Lope s , temos um quarto que trabalha predominantemente com a cor azul, presente nas paredes, no teto e em algumas peças do mobiliário.

O azul se estende ainda pelas molduras dos pequenos quadros na parede e no teto do quarto, o que dá ao ambiente uma sensação de relaxamento e aconchego essenciais para garantir uma boa noite de sono. As almofadas revestidas em vermelho garantem o contraste sempre necessário, enquanto o espelho amplia o espaço com propriedade. O quarto conta, ainda, com um quase pórtico que se abre para outras peças da residência, na qual as portas foram praticamente abolidas.