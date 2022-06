Como deixar a sua sala mais colorida!

Quando pensamos na decoração planejamos os móveis, os acessórios, os materiais que serão usados, e certamente na cor. Devemos nos preocupar com a cor que será usada, pois as cores acabam influenciando no humor. Ousar na escolha das cores na hora da decoração deixa a casa com uma atmosfera mais feliz, além de expressar modernidade. É permitido abusar das cores nas paredes da sala, nos móveis e até no chão. Claro, que tudo depende do seu gosto. O ideal é criar um balanço entre as cores para não ficar exagerado, e exibir uma harmoniosa decoração no seu lar.