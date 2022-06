Como decorar sua parede com quadros

Trabalhar com quadros na decoração de uma sala ou um quarto é trabalhar com o ecletismo e com a criatividade. De acordo com a proposta do designer e com o desejo do morador, o quadro pode ocupar uma função predominante ou complementar no ambiente. Um quadro de grandes dimensões pode ser o ponto de destaque de um décor dos mais elegantes. Por outro lado, quadros pequenos podem ser o adereço perfeito para dar aquele toque de charme pessoal a um espaço.

O estilo dos quadros usualmente segue a linha estética e temática estabelecida pela decoração. Ambientes mais tradicionais pedem quadros com molduras e temas mais clássicos. Da mesma forma, espaços modernos e ousados trabalham com quadros na mesma linha, muitas vezes sem molduras, apenas encostados a partir de uma parede ou de um aparador.

É possível investir em obras originais, reproduções ou mesmo pôsteres customizados – vai depender, obviamente, do orçamento destinado a estas peças e do desejo de possuir ou não uma obra autêntica e original. Vamos dar uma olhada, neste livro de ideias, em alguns exemplos de como trabalhar com quadros dentro de uma residência. São ideias criativas, interessantes e que podem ajudar você em seu projeto.