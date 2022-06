Quando falamos sobre a fama da estética minimalista nos últimos anos, é porque ela realmente existe. Para quem não conhece o movimento, ele trata de limpar todos os excessos de qualquer coisa a que se aplica, seja um móvel, um objeto, um cômodo inteiro, uma fachada, etc. Através dela, o foco passar a ser puramente o objeto e sua essência e função. Essa estética veio a calhar em um momento em que estamos rodeados por um exagero de poluição visual e sonora, em que precisamos muitas vezes nos isolar para conseguirmos atingir um pouco de tranquilidade e paz.

Visto isso, queremos falar também sobre um dos móveis que possui maior importância dentro de nossa casa, especificamente dentro de nossa sala de estar. É ele que normalmente acaba sendo o centro do cômodo, nos abrigando sempre que precisamos descansar sozinhos ou socializar com nossa família e convidados. Você já deve saber do quê estamos falando: o sofá nosso de cada dia. São muitos os modelos desse móvel disponíveis no mercado de todo o mundo, e as variações incluem cores excêntricas, estampas gritantes, formatos e curvas inovadores, tornando a tarefa de escolher o sofá perfeito uma verdadeira caça ao tesouro.

Unindo a estética minimalista aos queridos sofás da sala, damos origem à eles: sofás minimalistas, móveis sobre o qual falaremos hoje aqui neste novo Livro de Ideias.