Cadeiras e mais cadeiras

Ninguém é forte o suficiente para passar o dia inteiro de pé. Todos possuímos vários rituais durante o dia em que sentar em uma cadeira confortável se faz extremamente necessário, seja no momento em que fazemos as nossas refeições, trabalhamos no computador, esperamos algo ou alguém, ou mesmo para ter uma conversa divertida com alguém. As cadeiras sempre foram itens muito práticos dentro de qualquer casa, justamente pela praticidade de transporte que ela oferece. Levamos cadeiras para a beira da praia e também para piqueniques no parque.

As cadeiras que podemos ter em casa variam muito de acordo com o cômodo em que desejamos posicioná-la, podendo ser uma cadeira de aproximação na sala de estar, cadeiras da sala de jantar, cadeiras soltas na varanda, etc. O que importa é que elas tenham um design legal e que combine (ou não) com o restante da decoração. São muitas as inovações quando se trata de novos designs de cadeiras, por ser uma peça que é constantemente reinventada por designers e criadores de todo o mundo. Neste Livro de Ideias de hoje, nós resolvemos selecionar alguns modelos de cadeiras que inovam em algum aspecto de sua estrutura. Confira as referências escolhidas e inspire-se para buscar as cadeiras perfeitas para colocar em sua casa!