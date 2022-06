homify 360°: Uma casa em Paraty

Esse ângulo permite que nó vejamos cada detalhe dos materiais utilizados para revestir a fachada. Construída no meio da densa floresta, e com pé na areia, a mistura entre o betão, pedra, madeira e vidro deixa a atmosfera moderna e ao mesmo tempo discreta. As cores dos materiais utilizados na estrutura se alternam com os diferentes tons de cinza e marrom a mostarda: uma conexão perfeita com as nuances da areia.