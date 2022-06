Tendência importada do outro lado do oceano

A azulejaria faz parte da tradição portuguesa para decoração há mais de cinco séculos. Essa arte, trazida para a Europa pelos Árabes, se popularizou principalmente entre Portugal e Espanha. Mas somente a partir do século XVII, com as grandes expedições de navegação para o Oriente, foi que o famoso azulejo em tons de azul e branco começaram a ser produzidos. Com o passar dos anos, somaram-se outras influências ao estilo, desde o Barroco passando pelo Neo-clássico e a Art Deco, e preencheram paredes, tetos e pavimentos das construções do país com inúmeros temas na sua composição, desde narrações históricas, mitológicas ou religiosas, até posicionamentos políticos.

Usado devido ao seu baixo custo orçamental, praticidade e beleza estética é considerado hoje como uma das produções mais originais da cultura portuguesa. Sendo que a versão simplificada com cor única e esmalte brilhante foi diversamente difundida na concepção de áreas hidráulicas no geral, devido ao seu material impermeável.

Para quem possui um estilo mais conservador e busca dar um toque de requinte ao ambiente pode trazer esse adereço para incrementar a decoração da sua casa. Ao inspirar-se nos porcelanatos antigos é possível sair do senso comum e criar looks muito além do banheiro, lavabo, cozinha ou área de serviço.