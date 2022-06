Modernize o seu banheiro

Havendo condições, a troca das louças sanitárias antigas por modelos mais modernos podem fazer toda a diferença. Existem centenas de modelos modernos no mercado, com design arrojado e inovador. Recomenda-se, no entanto, que essas peças tenham cores neutras para não sobrecarregar o banheiro. Uma possibilidade de aplicar cor é no tampo do vaso sanitário, que pode combinar com o gabinete da pia, se a cor for fria, como verde, azul ou preto. Já os metais podem ser encontrados no mercado em modelos variados e bem modernos, que podem ser instalados por você mesmo. Esta é uma mudança simples que pode ter um maravilhoso efeito na composição geral do banheiro.