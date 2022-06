7 dicas para um banheiro mais relaxante!

Ter um banheiro relaxante em casa pode mudar a vida de muitos. Após um longo dia de trabalho, nada melhor do que descansar e repor as energias com um banho agradável. Alguns detalhes e soluções podem deixar este cômodo ainda mais atraente e agradável. Essas mudanças podem ser feitas de formas acessíveis e com alguns ajustes referentes a materiais do banheiro ou itens a serem adicionados.

Diversos artifícios podem deixar o seu banho mais relaxante e prazeroso, que vão desde a instalação de uma sauna até uma opção mais acessível, que é usar sachês com ervas aromatizadas e essências perto do chuveiro. Outra maneira de tornar a hora do banho muito mais atraente é usar e abusar dos aromas. Para isso, use velas perfumadas, difusores, óleos e sais de banho.

O piso do banheiro, a iluminação, paleta cromática do ambiente, a disposição dos elementos e outros detalhes podem te ajudar a transformar o seu banheiro em um lugar muito mais aconchegante e relaxante. Basta estar aberto para tomar estas providências e seus dias de estresse estarão contados. Aqui, selecionamos algumas dicas e sugestões para te deixar por dentro do assunto. Confira!