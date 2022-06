Decorando a casa com ícones da cultura pop

Quem nunca pendurou um pôster do seu ídolo do esporte, da música, do cinema, dos quadrinhos ou de áreas afins na parede do quarto? De certa forma, tal como os artistas da pop art perceberam, os ícones da cultura popular continuam sendo objetos de consumo e emprestam suas imagens e os signos, que eles evocam, aos ambientes de nossas casas. Neste projeto o estofado do sofá foi personalizado com a figura dos Beatles. Para quem deseja recordar as suas canções preferidas com símbolos, esta é uma excelente solução e resulta num ambiente descontraído e personalizado.