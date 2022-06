9 fotos de uma mini cozinha projetada em L para te inspirar!

Construir uma mini cozinha é uma tarefa difícil para muitas pessoas que moram em casas ou apartamentos que não possuem um espaço generoso. Mas não é o fim do mundo, pois as cozinhas pequenas são transformadas em ambientes acolhedores e equipadas com elementos modernos. Às vezes, a grande dificuldade está no alto custo dos móveis nas lojas especializadas, além da dificuldade para encontrar na medida do espaço.

Veremos em seguida uma cozinha planejada no estilo clássico em formato L . Ela foi instalada em um espaço muito pequeno, e a homify adorou essa ideia! O material usado é MDF coberto com laminado decorativo no tom marrom claro. Também foram utilizados acessórios de qualidade superior, dando um simples toque moderno na cozinha. O projeto foi idealizado por Grupo Creativo DF, C.A, em Caracas. Venezuela.

O mobiliário foi adaptado às necessidades específicas do morador. Veremos a seguir 9 imagens de uma mini cozinha!