Uma linda casa moderna de concreto!

Antes de construir uma residência é necessário dispor de um terreno e de um projeto arquitetônico. A escolha do local é a chave para a o bem estar dos moradores e para valorização do imóvel, enquanto a qualidade tectônica da residência, definida no projeto arquitetônico, é a chave para a qualidade da obra e sua beleza e durabilidade. Quando estas duas necessidades são atendidas satisfatoriamente, o resultado só pode ser uma residência com valor agregado e provedora do bem estar e da satisfação dos seus moradores.

A Casa Wein, localizada na Costa Esmeralda, na província de Buenos Aires, Argentina, projetada pelo estúdio Besonías Almeida Arquitectos, é um exemplo do casamento perfeito destes dois fatores fundamentais, boa localização e qualidade tectônica. O projeto, situado no alto de uma duna, é rodeado de árvores centenárias e pinheiros recentes e proporcionas vistas privilegiadas da paisagem natural do entorno. Além disto, o projeto possui uma materialidade marcante, composta de alvenaria portante de concreto aparente e amplos planos de vido, que evidenciam suas qualidades materiais e seu estilo atemporal.

Deseja conhecer com mais detalhes e apreciar as belas imagens deste projeto deslumbrante? Então nos acompanhe neste tour pela Casa Wein, uma caixa de concreto banhada pela luz natural e com vistas estonteantes para as dunas da Costa Esmeralda.