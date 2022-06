Decore sua casa com espelhos!

O espelho é o parceiro indispensável das mulheres, eles é que auxiliam na hora e se vestir. Para ter o espelho no quarto, escolha um com grandes proporções, onde você consiga se ver de corpo inteiro. Apoiado no chão, o grande espelho com moldura branca, ao lado da cama reflete a iluminação natural no elegante ambiente, de decoração com móveis simples e papel de parede de estilo tropical.