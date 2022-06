Tendências: décor no banheiro!

A madeira continua sendo uma tendência forte para decoração de banheiros. Seja em móveis, pisos ou outros elementos, a madeira traz um ar aconchegante e tradicional aos ambientes, além de ser fácil de combinar com qualquer decoração. Com atenção e alguns cuidados, também é possível trazer a madeira para dentro do banheiro. Apesar do espaço ter maior exposição à água, a madeira pode compor a decoração com elegância e resulta em contrastes modernos com elementos de outros materiais.

Assoalhos em madeira, são uma grande aposta para decoração de banheiros em um estilo mais rústico, neste ambiente, a madeira se estende as paredes do banheiro, acrescentando um ar mais natural, além de um visual moderno e elegante.