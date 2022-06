Dicas para deixar a casa mais iluminada

Para equilibrar a intensidade de luz da melhor forma no seu lar, saiba distribuir as lâmpadas e luminárias de acordo com os espaços disponíveis do cômodo a ser trabalhado. Lembre-se que a presença de um profissional é fundamental para encontrar as melhores soluções para que o resultado seja um sucesso. Saiba utilizar o teto com luminárias embutidas e lembre-se dos espaços disponíveis nos móveis do seu lar. Com eles também é possível ter uma composição mais rica. Use e abuse de lustres ou luminárias em pé, coloque o equilíbrio necessário, fazendo com que a iluminação do cômodo seja linear. Na imagem, um projeto do escritório Élcio Bianchini.