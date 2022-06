Como personalizar cada ambiente da sua residência

No dicionário, personalizar tem vário significados. Entre eles, podemos destacar alguns: personalizar significa tornar pessoa, individualizar. Pode significar também dar caráter original a um objeto fabricado em série. Aqui no homify, nós podemos dizer que personalizar significa deixar com a sua cara. É isso o que todos querem quando buscam um projeto de design para uma residência, certo? Deixar o espaço com a sua cara, com a sua personalidade.

Todos sabemos que o projeto de decoração é um trabalho a quatro mãos. Tudo começa com o projeto do designer, que trabalha com tendências, estilos e orientações a partir do briefing do cliente. Juntos, vão determinar qual a melhor solução para aquele ambiente e que atenda a todas as expectativas. Ainda assim, é comum que o morador queira colocar seu toque pessoal no espaço recém-criado, seja em objetos de decoração, peças específicas ou lembranças de viagem, assim como em elementos que remetam a hobbies, paixões e estilo de vida.

Vamos conferir agora alguns ambientes customizados de acordo com o estilo de vida e com a personalidade do morador. Você vai perceber que, no fundo, é muito fácil deixar aquele espaço com a sua cara. Venha com a gente!