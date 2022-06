Dicas para criar uma parede de quadros!

As opções são inúmeras. Infinitas. Desde pequenos quadros com poucos centímetros de altura e largura até quadros com metros de tamanho e murais com vários metros quadrados. O tamanho vai ficar mais a cargo do tamanho da parede e da quantidade de figuras a serem colocadas do que de qualquer outra coisa. Um único quadro de tamanho avantajado por ser suficiente para tornar uma parede branca monótona muito mais interessante, como no projeto de Anaíne Vieira que pode ser visto acima. Uma composição de um único elemento.