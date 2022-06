Como organizar um belo hall de entrada? 12 exemplos inspiradores

No mundo da decoração, o estilo moderno/minimalista rege-se pela ideia de que menos é mais. Poucos móveis, mas detalhes essenciais são o mote para o design. Para além disso, o fato de se comprar menos móveis faz com que se poupe no orçamento. Nesta entrada, o cabide e as gavetas de cores diferentes são as protagonistas, assim como o contraste entre os pisos.