Como mobiliar o seu primeiro apartamento

Um apartamento só pra você. Já pensou? Seja para apenas uma pessoa, para amigos dividindo um apartamento ou para uma família toda, este é o sonho de muitos de nós. Ter um lugar para criar memórias longe de onde crescemos ou mesmo dos lugares que costumamo frequentar, não é nega-los. É sim valoriza-los como lugar de aprendizado e para com os quais sempre teremos afeto.

Mais do que isso: é entender que eles nos ensinaram muito e agora é hora de criarmos nossas próprias lições. Mas pode onde começar? Qual caminho seguir? Um tipo específico de estilo? Minimalista, extravagante, clássico? Antes disso pensemos no próprio apartamento, nas paredes que irão conter nosso lar. Elas devem ter o tamanho adequado para que nossos objetivos possam ser realizados. É o apartamento de uma garota solteira? Talvez uma kitnet seja suficiente. Será para uma família já completa? Maior espaço é necessário. Um casal que ainda planeja ter filhos no futuro? Um dos dormitórios pode ser uma pequena biblioteca agora e se converter num quarto para o bebê no futuro. Tudo depende de planejamento e atenção para com as coisas que temos planejadas e desejamos.

Neste espírito, daremos sete dicas de como organizar o espaço interno do apartamento, de como aproveita-lo ao máximo e explorar todas as oportunidades que ele pode oferecer. Venha conosco nesta jornada para começarmos a compreender o que de nós existirá em nossas apartamentos e o que nossos apartamentos construirão em nós. O primeiro apartamento e a primeira experiência de liberdade, praticidade e aconchego te esperam nas dicas que seguem!