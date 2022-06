4 casas modernas com os respectivos projetos

Os planos arquitetônicos comunicam claramente as ideias do arquiteto e do decorador, tanto ao construtor, como ao cliente, para que não restem dúvidas de que a obra vai ser executada de acordo com o planejado. Neste projeto, assinado pelo por AUNO50, podemos ver, claramente, a planta do apartamento, assim como a proposta dos decoradores, representadas por gráficos legíveis que evidenciam as intervenções para realizar o projeto.