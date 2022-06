Uma casa perfeita para famílias com crianças

A meio caminho, entre a sala de estar e a cozinha, esta a sala de jantar que oferece uma aparência moderna e funcional. A madeira torna-se protagonista ocupando espaço, não só do piso, mas também da maior parte da mobília e os tons escolhidos criam um contraste muito interessante. As cadeiras são outra parte importante da composição e junto com as luminárias originais dão um toque único à decoração.