10 erros comuns na hora de decorar pequenos banheiros

As pias ou vasos sanitários colocados em lugares errados pode se tornar um problema real. Por exemplo, uma pia colocada no centro de um pequeno ambiente de modo que não resta nenhum espaço para se movimentar ou um vaso sanitário instalado de modo que a porta do banheiro não possa ser completamente aberta. Nosso conselho: verificar o layout do seu banheiro com um especialista para evitar surpresas mais tarde.