Mobiliando um escritório em casa!

Assim como a cadeira, essa é uma questão delicada devido ao tempo que você passará forçando a vista no escritório em meio ao que quer que você esteja fazendo. Diversos tipos de luz artificial ajudam na leitura principalmente para quem tem o costume de trabalhar a noite, mas nenhuma delas é tão eficiente como a luz natural. Sendo assim, complemente as necessidades com luz artificial ( de preferências as fluorescentes, pois mais econômicas), mas sempre tenha em mente que a luz natural que incidir no cômodo do escritório será uma de suas maiores aliadas na luta do dia-a-dia.