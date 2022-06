Um refúgio ZENsacional

No living room predominam as superfícies neutras e móveis de madeira de design moderno e na cor preta, que combinam com as colunas circulares e com as esquadrias, que também possuem cor preta, criando uma atmosfera sóbria e elegante. Na sala de TV o destaque são os elementos em marcenaria, como o painel de madeira com acabamento em laca branca, o aparador de madeira, a mesa de centro de madeira natural e as poltronas de estrutura de madeira e almofadas brancas. O projeto de iluminação destaca a textura do forro de bambu, realçando a sensação de aconchego. Na varanda, a lareira e as vistas para a paisagem natural circundante proporcionam conforto e prazer.