O papel das cores na arquitetura

As cores não são só elementos decorativos. As cores são sobretudo elementos arquitetônicos, como a escala, a estrutura, a vedação, a materialidade e a luz natural. Na pintura, as cores têm um papel essencial. O azul nas telas de Johannes Vermeer, como na Leiteira (1657-1958) ou na Mulher de azul, lendo uma carta (1664), possui uma expressividade singular, destaca formas e volumes e cria uma atmosfera de serenidade. Obviamente, as cores são fenômenos ópticos e dependem da luz para existirem. Portanto, a luz é o elemento primordial nesta relação, cujo resultado final é conhecido como a cor.

Assim como na pintura, as cores podem ser utilizadas na arquitetura para enriquecer nossas experiências sensoriais e emotivas. Neste artigo, reunimos soluções criativas que exploram o uso das cores para incrementar as sensações e as experiências humanas.